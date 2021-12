Ampliati gli orari per la Farmacia di Città in concomitanza con il Natale delle Meraviglie

Sono stati ampliati i turni di apertura per la Farmacia di Città in concomitanza con il Natale delle Meraviglie. Dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, ogni domenica e festivi, la farmacia resterà aperta dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle 18.30. Nello stesso periodo, tutti i sabati e anche tutti giorni feriali delle due settimane comprese tra il 23 dicembre al 6 gennaio la farmacia resterà aperta continuativamente dalle ore 8:00 alle ore 19.30. Si ricorda che in caso di necessità, la Farmacia di Cailungo (Ospedale) effettua orario continuato h24 tutti i giorni, domeniche e festivi compresi.

Cs Iss