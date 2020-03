ANA: Rinviare l'Adunata? Si decide venerdì

L’Associazione Nazionale Alpini, alla luce dell’emergenza nazionale legata al diffondersi dell’epidemia di Coronavirus, sta valutando con estrema attenzione l’ipotesi di un rinvio della 93ª Adunata nazionale, in programma a Rimini e San Marino dal 7 al 10 maggio prossimi. “Siamo perfettamente consci – ha detto il presidente nazionale dell’Ana, Sebastiano Favero - dei rischi insiti nella concentrazione di centinaia di migliaia di Alpini e di loro accompagnatori in una sola località, in un periodo in cui l’emergenza sanitaria potrebbe essere tutt’altro che conclusa. La questione – continua Favero – sarà al centro del prossimo Consiglio Direttivo Nazionale dell’Ana, in programma venerdì, 20 marzo, che sarà chiamato ad assumere le relative decisioni, anche in sinergia con le Autorità territoriali dell’Emilia Romagna e della Repubblica di San Marino. È già comunque allo studio un eventuale slittamento del grande evento alpino all’inizio dell’autunno. Nel frattempo – conclude Favero – continua l’impegno degli Alpini in tutte le zone del Paese in cui il loro intervento sia prezioso per l’opera di Protezione Civile, a cominciare dalle Regioni del Nord, come dimostra, tra l’altro, lo schieramento dell’Ospedale da campo dell’Ana nella provincia di Bergamo”.

Comunicato stampa

Associazione Nazionale Alpini

