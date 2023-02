Analisi dei dati e monitoraggio della salute pubblica: l’Istituto per la Sicurezza Sociale costituisce l’Osservatorio Epidemiologico Nazionale

Il potenziale della raccolta e dell’analisi dei dati al servizio della salute pubblica, per rafforzare le capacità di previsione e di monitoraggio, per migliorare gli strumenti di diagnosi precoce e per mettere a punto risposte efficaci per le persone affette da malattie acute o croniche. Queste le motivazioni alla base della realizzazione dell’Osservatorio Epidemiologico Nazionale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, costituito dal Comitato Esecutivo ISS con la delibera n. 7 del 7 febbraio 2023. Nello specifico si tratta dell’individuazione di un gruppo di lavoro, che opererà in piena collaborazione e a supporto delle attività di pianificazione e programmazione già svolte dall’Authority Sanitaria e sarà delegato a effettuare la raccolta di dati sanitari ed epidemiologici in modo da identificare tempestivamente possibili emergenze infettive, valutare il rischio ad esse associato, predisporre piani aggiornati di preparazione e risposta intersettoriale. L’Osservatorio sarà inoltre incaricato di identificare tendenze e problemi di salute pubblica, utilizzando tecniche statistiche e di modellizzazione, partecipare alle attività finalizzate all’aggiornamento del piano vaccinale nazionale, collaborare con i referenti nazionali delle organizzazioni internazionali, oltre che con Enti e Organizzazioni, per l’estrapolazione e la condivisione dei dati epidemiologici. Con l’Osservatorio Epidemiologico Nazionale viene quindi dato seguito a quanto contenuto nella relazione del Direttore Generale approvata dalla Commissione Consiliare Sanità e ciò consentirà un potenziamento preventivo e strategico dell’Istituto Sicurezza Sociale sammarinese in un settore, quello dell’analisi dei dati, che è stato definito dall’OMS come principale leva di sviluppo delle politiche sanitarie del prossimo futuro. “Oggi, anche a San Marino, c’è una necessità diffusa di riformare la cultura con la quale abbiamo sempre affrontato i temi della salute, passando da un’impostazione basata soltanto sulla risposta alle malattie, a una prospettiva che guarda alla prevenzione durante tutto l’arco della vita, nonché al valore delle comunità – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. Un approccio reso ancora più attuale dalla crisi provocata dalla pandemia da COVID-19 e contestualmente dal progressivo invecchiamento della popolazione. Per fare fronte a questo cambio di paradigma, l’Istituto della Sicurezza Sociale ha scelto di agire attivando un organismo quanto mai necessario, formato da professionisti di elevata qualità e capace di confrontarsi con analoghe strutture già presenti a livello internazionale”.

