Anche a San Marino i fiori di #LoveNotWar

È un messaggio straordinariamente forte per la pace e contro la guerra: ogni guerra. Arriva da coltivatori, fioristi, designer, fornitori e grossisti, di tutto il mondo. Questo fine settimana sulle piazze di decine di città di tutto il mondo sono apparsi grandi cuori colorati, creati con i fiori coltivati in ognuno di quei territori. Sta accadendo a Berlino, Vienna, Parigi, New York, Londra e Amsterdam e anche in Piazza della Libertà il luogo più bello e conosciuto della Republica del Titano è apparso un cuore #LoveNotWar. Lo ha realizzato la flower designer sammarinese Mara Verbena. L’iniziativa nasce dal settore florovivaistico di tutto il mondo. Molte aziende di questo settore hanno, infatti, trasformato i magazzini, dove solitamente si commerciano fiori e piante per raccogliere cibo, vestiti, coperte da inviare in Ucraina. Chiunque può unirsi e condividere questo messaggio floreale sui social media utilizzando l'hashtag universale #LoveNotWar.