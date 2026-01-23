Anche al Teatro Titano grande accoglienza per la commedia "Chi cui cred mi marzien?". Sabato in scena a Montescudo

Nella serata di giovedì 22 gennaio al Teatro Titano di San Marino, il pubblico conferama il grande apprezzamento per la commedia “CHI CUI CRED MI MARZIEN?”, che anche se scritta trent’anni fa da Gian Paolo Gattei, mantiene tutta la sua carica esplosiva di ilarità e colpi di scene per la trama che vede l’arrivo di 4 extraterrestri sulla Terra e precisamente nella casa di una famiglia, molto particolare, in un paese del nostro entroterra. La Compagnia teatrale “Quei d’Seraval e …San Marino ed Centro Sociale S. Andrea ci tenevano a poter portare questo spettacolo al teatro Titano, perché luogo molto caro a Gian Paolo Gattei per poterlo ricordare a cinque anni dalla scomparsa, ma anche per omaggiare tutti gli attori e collaboratori che negli anni hanno fatto parte della Compagnia “Quei d’Seraval e…”. Una serata che rimarrà quale ricordo indimenticabile per gli attori e per il pubblico presente che ha seguito tutta la rappresentazione con coinvolgimento sottolineando l’apprezzamento con applausi e risate a scena aperta, fino alla standing ovation finale. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questa stupenda serata tutti gli attori e i collaboratori, gli Istituti Culturali, l’AASLP, la Giunta di Castello di Serravalle, il Vivaio Zanotti ed il Centro Sociale S. Andrea. Cogliamo l’occasione per annunciare che la commedia “CHI CUI CRED MI MARZIEN?”, attraverserà i confini sammarinesi e portata in scena al Teatro Rosaspina di Montescudo (RN) sabato 24 gennaio (ore 21). Per Informazioni e Prenotazioni: 349 556 2282 Arcangeli Gilberto.



c.s. Centro Sociale S. Andrea









