Anche il prossimo 6 gennaio la Befana arriverà dal cielo

Anche quest’anno, a grande richiesta dei bambini, tornerà la Befana più famosa di San Marino: quella che arriva dal cielo! Rispettando una tradizione ormai consolidata e con il gradito Patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo e della Giunta di Castello di Domagnano, l’Aeroclub San Marino è lieto di comunicare che, lunedì, 6 gennaio 2025, ovviamente tempo permettendo, la vecchietta terribile atterrerà sulla pista di Torraccia per la gioia di tutti i bambini. Dalle ore 10,00 del mattino, in attesa dell’arrivo della Befana volante, l’Aeroclub San Marino offrirà a tutti la colazione a base di cioccolata calda, panettone, pandoro e vin brulé per i genitori, mentre i bambini potranno giocare con le animatrici, trucca bimbi e fare qualche “selfie” a bordo degli aeroplani dell’ACS. Ospiti d’ eccezione, per la gioia di grandi e piccoli, il Mago Gabriel e Magica Gilly! Sono previste anche dimostrazioni in volo dei velivoli dell’Aeroclub e l’esibizione di spettacolari aeromodelli dei piloti dell’Aerobatic Team San Marino della FAS. Alle ore 11, 30, appesa alla vela colorata di un parapendio a motore, o, in caso di troppo vento, con un altro mezzo volante a sorpresa, la Befana atterrerà per distribuire le tradizionali caramelle a tutti i bambini. Vi aspettiamo tutti nell’area ospitalità dell’Aeroclub San Marino, presso l’Aerodromo di Torraccia!

c.s. Aeroclub San Marino