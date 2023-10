Anche la CSdL sarà domani a Roma alla manifestazione organizzata dalla CGIL

Una delegazione della CSdL guidata dal Segretario Generale Enzo Merlini, domani a Roma parteciperà, in segno di solidarietà, alla manifestazione nazionale organizzata dalla CGIL, in coerenza con i deliberati del Congresso della Confederazione Europea dei Sindacati del maggio scorso, che invitano i sindacati aderenti a manifestare per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, per la pace, per l’aumento dei salari e delle pensioni. Unitamente ad altri di carattere più prettamente nazionale, questi temi sono riuniti nello slogan “La via Maestra, insieme per la Costituzione”, a sostegno dei quali lavoratori, pensionati e cittadini sfileranno per la capitale. Hanno aderito oltre cento associazioni. Il punto di arrivo dei manifestanti è Piazza San Giovanni, dove a partire dalle ore 15.15 inizieranno gli interventi dal palco. Alle ore 17.15 prenderà la parola il Segretario generale CGIL Maurizio Landini, che concluderà la manifestazione. Si tratta di un percorso di mobilitazione a sostegno delle proprie proposte, che la CGIL ha avviato nel mese di maggio con le manifestazioni di Bologna, Milano e Napoli, e proseguito poi il 24 giugno.

cs CSdL

