Anche “La Serenissima” sale a bordo del “San Marino Halloween Express”.

Anche a San Marino si avvicina la festa più tenebrosa e attesa da grandi e piccini: Halloween. La “F.lli Benedettini SpA”, con il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo e in collaborazione con l’Ufficio del Turismo, organizzerà uno spettacolo itinerante che – oltre a divertire “spaventando” gli spettatori - valorizzerà il centro storico di San Marino ed alcuni tra i luoghi più suggestivi della Repubblica di San Marino: le storiche gallerie di Montalbo e di Borgo Maggiore. Per festeggiarla al meglio è stata raggiunta una importante collaborazione con la storica industria dolciaria sammarinese “La Serenissima”, nata nel 1942 con Simone Michelotti e conosciuta internazionalmente per l’iconica “Torta Tre Monti” e la gourmet “Torta Titano”. Nell’occasione verranno, infatti, regalati agli spettatori i simpatici e gustosi “Incubetti” di wafer al cioccolato in linea con il tema dell’evento. Si ricorda che, a partire dalle ore 16 di venerdì 29 ottobre, partiranno le corse (con cadenza oraria) dal Piazzale Ex Stazione Parcheggio 2 Bus a bordo del “San Marino Halloween Express” su cui i passeggeri potranno assistere ad uno spettacolo a tema realizzato da performer specializzati. Le corse programmate potrebbero poi essere intensificate in caso di maggiore affluenza. Il costo del biglietto (comprensivo della corsa con il trenino e lo spettacolo) è di 8 euro (per gli adulti), 5 euro bambini e ragazzi (dai 6 ai 14 anni) gratis, invece, per i bambini fino a 5 anni. E’ possibile effettuare l’acquisto online del biglietto collegandosi direttamente al sito www.bytrainsanmarino.com .

