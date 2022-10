Anche Poste San Marino alla giornata organizzata da Zecca d'Italia per presentare le monete dedicate al Canova

Mercoledì 5 ottobre a Roma, presso la sede del Museo della Zecca di Stato la stessa Zecca d'Italia ha organizzato un evento dedicato alle monete celebrative del 200° Anniversario della scomparsa di Antonio Canova coniate per la Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato Vaticano. Il Direttore di Poste San Marino – Divisione Filatelica e Numismativca Gianluca Amici ha presentato nell’occasione i 2 euro commemorativi della Repubblica di San Marino realizzati ad opera dell’artista incisore Antonio Vecchio ed emessi in data 4 ottobre. Le altre monete dedicate al grande artista italiano, pittore e scultore, maestro del Neoclassicismo, realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono i 5 euro in argento e i 20 euro in oro per la Collezione Numismatica della Repubblica Italiana 2022 opera dell’artista incisore Uliana Pernazza e i 50 euro in oro emessi dallo Stato della Città del Vaticano, opera dell’artista incisore Claudia Momoni.