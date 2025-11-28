Anche San Marino ai Greek Shipping Awards 2025

A una settimana dalla celebrazione dei Greek Shipping Awards 2025, la Repubblica di San Marino conferma la propria presenza ufficiale ad Atene, dove si riuniranno le principali istituzioni e i più autorevoli rappresentanti della comunità marittima internazionale. Il San Marino Ship Register, che promuove nel mondo il registro navale sammarinese, parteciperà alla cerimonia in qualità di Main Sponsor della “Gallery of Winners”, la sezione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze che si sono distinte nel corso dell’anno per contributi significativi allo sviluppo e all’innovazione del settore marittimo globale. La collaborazione fra le istituzioni della Repubblica di San Marino, l'Autorità Marittima e il San Marino Ship Register si inserisce in una più ampia strategia volta a consolidare il posizionamento del Paese nel contesto dello shipping internazionale, favorendo l’interscambio con realtà estere e la costruzione di relazioni qualificate con i principali stakeholder del comparto. Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, che sarà presente all'evento in rappresentanza del governo, ha dichiarato: “La partecipazione della Repubblica di San Marino ai Greek Shipping Awards costituisce un momento di rilevante valore istituzionale, poiché consente al nostro Paese di rafforzare il dialogo con un settore che riveste un ruolo strategico per l’economia globale. In tale contesto, desidero sottolineare in modo particolare l’importanza dell’armatoria greca, prima al mondo per tonnellaggio e protagonista assoluta dello shipping internazionale: una realtà che da decenni rappresenta un modello di efficienza, visione strategica, capacità di investimento e leadership imprenditoriale. Le nostre eccellenti relazioni con la Grecia, fondate su rispetto reciproco e collaborazione costante, costituiscono un pilastro che intendiamo valorizzare ulteriormente, anche attraverso iniziative condivise e la promozione di nuove opportunità nel settore marittimo. Il sostegno alla Gallery of Winners testimonia il nostro impegno, attraverso il Registro Navale, nel riconoscere e celebrare coloro che guidano il progresso dello shipping mondiale, mentre la presenza della Repubblica ad Atene conferma la volontà di promuovere un registro moderno, competitivo e pienamente allineato agli standard più elevati del comparto marittimo internazionale.” La partecipazione ai Greek Shipping Awards 2025 rappresenta dunque un’importante occasione per promuovere il ruolo della Repubblica di San Marino nel panorama marittimo internazionale, favorendo il dialogo istituzionale e celebrando le realtà che, con il loro operato, contribuiscono alla crescita e al progresso dell’intero settore. Un settore che trova nella straordinaria forza, tradizione e leadership dell’armatoria greca uno dei più autorevoli e imprescindibili punti di riferimento a livello globale. Tutte le informazioni sull’evento https://greekshippingawards.gr/

