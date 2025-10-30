Anche San Marino al via la nona edizione delle Olimpiadi della Robotica

In un clima elettrizzante ha preso il via la nona edizione delle Olimpiadi della Robotica che da oggi fino a sabato prossimo mette a confronto i migliori giovani talenti nel campo dello STEM (Scienza Tecnologia Ingegneria Matematica). Partita in pullman dal Multieventi e giunta a Panama al termine di un viaggio via di oltre 30 ore, la Nazionale sammarinese di Robotica ha trascorso le ore precedenti la cerimonia inaugurale concedendosi all’abbraccio degli altri teen-agers provenienti dai 5 continenti, salutando amici conosciuti lo scorso anno ad Atene e scoprendo nuovi compagni di avventura. Nella zona riservata agli stand nazionali, lo staff dei mentor ha allestito la vetrina per far conoscere San Marino nel mondo grazie al materiale messo a disposizione dai supporter (TIM San Marino, Ufficio del Turismo, Poste ed Innovazioni), mentre i cinque nostri atleti erano impegnati a scambiarsi opinioni tecniche con i giovani colleghi e per dare gli ultimi ritocchi al nuovo rappresentante cibernetico del Titano, pomposamente ribattezzato “Stefcherri” in onore del campione NBA, di cui i nostri giurano voglia ripercorrere le gesta di implacabile cecchino. La caratteristica principale che dovrà infatti avere il robot sarà proprio quella di scagliare con precisione il maggior numero di palloni in uno dei 4 canestri disseminati lungo il campo di gioco ed al termine dei 2 minuti e mezzo che dura un incontro, appendersi ad una fune tesa sopra di essi. Un’impresa non semplice visto che, se raccogliere palloni è relativamente semplice, programmare efficacemente la gittata mentre “Stef” è in movimento è molto meno banale. Appendersi infine ad una fune senza rovesciarsi e farlo in tempo è la ciliegina sulla torta della sfida. Ieri sera la cerimonia inaugurale, con la variopinta sfilata delle 190 delegazioni molte in costume tipico con tanti applausi ovviamente per il team di casa, Panama, ma anche per i vicini Paesi sudamericani, su tutti Colombia, con numerosi tifosi al seguito, e Perù. Applausi di solidarietà anche per il team Hope, costituito da ragazzi profughi provenienti da Paesi in guerra e soprattutto per i giovani palestinesi che anche quest’anno, nonostante le situazione devastante che devono soffrire a casa loro, son riusciti orgogliosamente a mettere in piedi una rappresentativa per non mancare l’appuntamento. Ed il pubblico di casa gliene ha reso merito. Oggi alle 11 (le 17 a San Marino) l’inizio delle gare che vedranno incrociarsi gruppi da 3 squadre contro altrettante a sorteggio e che potrete seguire in diretta visitando il sito di First Global o visitando i canali social (Instagram e TikTok) della Robotica San Marino. Forza Titani e forza “Stefcherri”, dunque!

