Anche San Marino alla cerimonia per il nuovo monumento ai Caduti nell’adempimento del dovere a Sant’Elpidio a Mare

Oggi a Sant’Elpidio a Mare (FM), via Aldo Moro, nei pressi della Biblioteca “Santori” è stata celebrata la cerimonia d’inaugurazione del Monumento “in memoria dei caduti nell’adempimento del dovere”. Il Monumento è stato ideato e voluto nell’anno 2024 dal Maggiore DELL’AVVOCATO Serafino Presidente della Sezione dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Sant’Elpidio a Mare, per le attività civiche, culturali e memoriali dell’Associazione stessa. Un Monumento significativo che è simbolo di memoria condivisa che diventa patrimonio di tutta la comunità. L’idea della realizzazione del Monumento è stato portato a conoscenza di tutti i componenti del Direttivo della Sezione i quali hanno, in maniera unanime, espresso il loro voto favorevole alla sua realizzazione. L’Amministrazione Comunale di Sant’Elpidio a Mare portata a conoscenza di tale iniziativa ha dato il suo parere favorevole e ha localizzato l’attuale area comunale ove è stato posizionato il Monumento. Per il compimento del Monumento veniva dato l’incarico al Maestro Sandro Bartolacci, anch’egli facente parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in quanto nell’anno 1990 ha prestato servizio, quale Carabinieri Ausiliario presso la Stazione Carabinieri di Roma-Bravetta. Una biografia del maestro Sandro Bartolacci. Nasce a Fermo nel 1964. Frequenta l’Istituto Statale d’Arte di Fermo e l’Accademia di Belle Arti di Macerata nella sezione Scultura. Docente di discipline scultoree presso il Liceo Artistico Preziotti di Fermo. Ha esposto in mostre personali in Olanda ad Hattem, Utrecht e Heerenveen; in Austria a Innsbruck e Salisburgo; in Spagna in Andalusia; in Messico a Città del Messico; in Romania ad Arad; in Grecia ad Atene e a Nafplio; in Inghilterra a Londra nella “ Camden Art Gallery”; in Danimarca a Copenaghen; in Francia ad Avignone nel Palazzo dei Papi; in Giappone ad Osaka e Sakai. In Italia ha esposto in mostre personali e collettive a Roma, Verona, Torino, Pisa, Siena, Montecatini, Modena, Repubblica di San Marino, Bari, Perugia, Reggio Emilia, Catania, Rimini, Trieste, Pisa, Ancona, Pescara, Sabbioneta, Firenze, Rimini, Gubbio, Spoleto, Campobasso. Nel 2011 è stato invitato alla Biennale di Venezia nel Padiglione Italia. Nel 2024 la Città di Fano ha reso omaggio all’artista con una importante mostra antologica nei locali di Palazzo Bracci Pagani. Ha realizzato dodici opere monumentali che abbelliscono alcune città Italiane. Il monumento IN MEMORIA DEI CADUTI NELL’ADEMPIMENTO DEL DOVERE a Sant’Elpidio a Mare è la tredicesima opera monumentale del Maestro Bartolacci. Opere dello scultore sono in esposizione permanente in vari musei di arte contemporanea italiani ed europei. Tantissimi sono i critici d’arte di fama nazionale ed internazionale che hanno scritto su di lui. Storia e Realizzazione del monumento “IN MEMORIA DEI CADUTI NELL’ADEMPIMENTO DEL DOVERE” Il monumento realizzato dal Maestro Sandro Bartolacci, unendo tre materiali diversi: marmo, bronzo e lamiera di ferro. E’ largo 3,60 metri per una altezza di 4 metri. Nella parte sinistra, l’artista ha realizzato un medio-rilievo in bronzo che rappresenta un Carabiniere morente sostenuto dalla Virgo Fidelis (Vergine Fedele padrona dell’Arma dei Carabinieri). L’opera bronzea, è cosi carica di “pathos” da suscitare una intensa commozione nello spettatore, tramite una sapiente rappresentazione della sofferenza di chi sta perdendo la propria vita per difendere le nostre. La giovane Madonna cerca di sorreggere il militare, abbracciandolo, non rassegnata a perdere ancora un figlio. Il bronzo è stato inserito in un blocco di travertino bianco sibillino che, insieme ad altri blocchi di marmo, contribuisce ha creare la struttura portante del monumento. Inoltre, lo scultore ha aggiunto un blocco di marmo verde maculato delle Alpi. Nella parte destra dell’opera, una lamiera di ferro triangolare verniciata di rosso scuro con sopra applicate tre granate fiammeggianti di diverse dimensioni, realizzate in bronzo dal Bartolacci, completa il monumento. Il bianco e il verde dei marmi, insieme al rosso della lamiera, simboleggiano i colori della bandiera italiana, anche se disposti in un ordine diverso nell’opera. Il bianco rappresenta la Fede, il verde la Speranza e il rosso il sangue versato da chi da la propria vita nell’adempimento del dovere. Le tre fiamme, poste sulla lamiera rossa a protezione dei caduti, da grandi diventano più piccole andando verso l’alto, simboleggiando l’ascesa verso il cielo delle anime degli eroici militari. Questa e la critica del Prof. DUILIO NAZZAI Critico d’Arte. La cerimonia di inaugurazione del Monumento è stata realizzata congiuntamente e sotto la supervisione del Comando Provinciale Carabinieri di Fermo direttamente dal Comandante Provinciale Colonnello Gino Domenico Troiani e dal Presidente della Sezione ANC di Sant’Elpidio a Mare Maggiore Dell’Avvocato Serafino e di tutto il Direttivo della Sezione con il seguente programma. Ore 10.00 ritrovo in Piazza Matteotti del Comune di Sant’Elpidio a Mare con tutte le Associazioni sia dell’ANC della Provincia di Fermo, Sezione di Tolentino, Ostra, Cupramontana, Civitanova Marche, Cortona (AR). Osimo e quella Estera della Repubblica di San Marino, nonché quella della Polizia di Stato – Sezione di Ascoli Piceno e le Associazioni di volontariato del Comune di Sant’Elpidio a Mare. Ore 10.30 Santa Messa; ore 11.30 in corteo, accompagnata dalla Banda Cittadina, per le vie della Città. Sosta per un omaggio floreale davanti la sede della Sezione ANC di Sant’Elpidio a Mare intitolata all’App. Alfredo Beni Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria caduto la notte del 18 maggio 1977 in Porto San Giorgio durante un conflitto a fuoco ad opera di alcuni malviventi. Presente alla Cerimonia il figlio Filippo Beni. Successivamente deposizione di una Corona d’Alloro davanti al Monumento dei Caduti di tutte le guerre, indi al Monumento per l’inaugurazione. Giunti in via Alo Moro un picchetto d’onore di militari del Comando Provinciale Carabinieri di Fermo e una rappresentanza dei Comandanti di Stazione del Comando Provinciale Carabinieri di Fermo hanno dato gli onori militari all’inaugurazione del Monumento e del Piazzale intitolato “Piazzale dell’Arma dei Carabinieri”. Alla cerimonia è stato presente il Prefetto di Fermo dott. Edoardo D’Alascio, il Sindaco della Citta di Sant’Elpidio a Mare Dott. Gionata Calcinari, il Generale di Corpo d’Armata Rosaro Aiosa Medaglia d’Oro al Valor Militare, Presidente delle Medaglie d’Oro al Valori Militare presso il Ministero della Difesa, il Comandante della Legione Carabinieri “Marche” Generale di Brigata Nicola CONFORTI, l’Ispettore Regionale Marche dell’ANC Generale di Brigata Tito Baldo HONORATI il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Fermo Gino Domenico TROIANI, inoltre erano presenti i Sindaci di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Monte Urano e Torre San Patrizio, altre Autorità di Polizia e 100 ragazzi delle Scuole Medie della Citta di Sant’Elpidio a Mare con i relativi docenti e la Direttrice scolastica Prof.ssa Teresa Santagata. Si proceduto allo scoprimento della targa relativa all’intitolazione del piazzale intitolato a “Piazzale dell’Arma dei Carabinieri” e successivamente al taglio del nastro per l’inaugurazione del Monumento. E stata data lettura del massaggio del Ministro della Difesa On. Guido Crosetto e poi l’intervento delle Autorità presenti per un saluto alla cittadinanza. Da tenere presente che il Monumento che è stato realizzato a Sant’Elpidio a Mare tramite l’Associazione Nazionale Carabinieri è un opera unica nel suo genere nella Regione Marche.

c.s.

Associazione Nazionale Carabinieri

Sezione di Sant’Elpidio a Mare







