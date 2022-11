Ancora conferme per il Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi

A poco più di un mese dalla conclusione dell’ottava edizione arrivano scritture importanti per i vincitori grazie alle opportunità di ascolto qualificato che la competizione offre agli artisti. Responsabili di Teatri, critici, agenti giungono a San Marino per ascoltare i giovani talenti. Si è appena conclusa l’ottava edizione del Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi - 2022, tenutasi lo scorso mese di settembre e giungono notizie che riguardano alcuni vincitori già scritturati da importanti istituzioni del mondo dell’opera.

· Mariya Taniguchi, soprano giapponese, primo premio della sezione Opera, canterà al Teatro alla Scala;

· Vasyl Solodkyy, tenore ucraino, classificatosi al terzo posto della sezione Opera ha ottenuto il ruolo nell’opera Boris Godunov che inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala di Milano il prossimo 7 dicembre 2022.

· Maria Cristina Bellantuono, soprano italiano, classificatasi anch’ella al terzo posto- sezione Opera scritturata dal teatro comunale di Bologna per un ruolo nel Lohengrin di Wagner. “L’ingaggio è arrivato dopo la vittoria al Concorso Internazionale Renata Tebaldi, quindi grazie per tutto!”, scrive l’artista, al coordinatore artistico del Concorso Barbara Andreini, per comunicare la bella notizia.

· Nicolò Balducci, controtenore, primo premio della sezione Repertorio Antico e Barocco, è appena stato scritturato dal Teatro Comunale di Ferrara per interpretare il ruolo di Cherubino nell’opera mozartiana Le Nozze di Figaro, di prossima produzione, ruolo che, per la prima volta in Italia, viene assegnato ad un uomo. E’ uno dei ruoli chiamati “en travesti” dell’opera lirica, praticamente sono donne che interpretano ruoli maschili perché scritti dall’autore in tessiture per voci femminili. Una doppia sfida e un primato per Balducci che grazie alla sua vittoria ha già ottenuto anche una scrittura a le Chateaux de Versailles Spectacles, tempio mondiale della musica barocca.

E, se i vincitori dell’edizione 2022 iniziano a spiccare il volo, diversi vincitori delle precedenti edizioni stanno già brillando e sono delle star del mondo dell’Opera, ed è il caso di: Carlo Vistoli, e Lucìa Martìn-Carton, vincitori rispettivamente del primo premio della sezione Repertorio Antico e Barocco del Concorso negli anni 2013 e 2015. Hanno entrambi preso parte alla produzione di Alcina di Georg Friedrich Händel al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino protagonisti nei ruoli di Ruggiero e Morgana al fianco della grande Cecilia Bartoli nel ruolo di Alcina. La produzione ha ottenuto uno strepitoso successo di pubblico e di critica. “È stato emozionante assistere a questo spettacolo davvero impeccabile. Una meravigliosa occasione per rivedere sia Carlo che Lucìa che hanno sempre mantenuto un legame affettivo con il Concorso e la Fondazione Renata Tebaldi. Poterli ammirare dal vivo ed essere testimoni della loro bravura e maturazione costante è una grande soddisfazione.” commenta Barbara Andreini, coordinatore artistico del Concorso e della Fondazione Renata Tebaldi. "Siamo felici di queste notizie, e altre sono in arrivo.... È una soddisfazione perché di fatto il concorso è divenuto un punto di riferimento per la selezione internazionale di giovani talenti da cui attingono grandi teatri di tutto il mondo. Tutto ciò grazie al lavoro di un team che ha maturato alta professionalità ed è dotato di grande determinazione. Il Concorso inoltre porta ricadute anche sul territorio che potranno essere molto più consistenti in certe condizioni che auspichiamo possano concretizzarsi presto, nell’interesse generale. Commenta il Presidente Niksa Simetovic. L'ottava edizione del Concorso Internazionale di Canto, si è tenuta lo scorso mese di settembre dopo uno stop forzato di 5 anni. La ripresa non era affatto scontata sia per le conseguenze della pandemia, sia per la non facile situazione che ha impattato sul reperimento delle risorse, ma la tenacia e la determinazione unite alla consapevolezza del valore di quanto fatto dal 2005 oggi, hanno fatto da collante e permesso una ripartenza in linea con l’alto livello artistico per il quale il Concorso si è imposto sulla scena internazionale. La missione del Concorso è quella di selezionare giovani talenti nel mondo e portarli all’attenzione dei grandi Teatri d’Opera internazionali ed offrire loro una reale opportunità di lavoro ed inizio di una carriera internazionale e longeva. Una missione che, sin dalla prima edizione, il Concorso sta portando avanti con dedizione e umiltà. Un lavoro di sostanza come piaceva a Renata Tebaldi che dimostrava sempre attenzione verso giovani talenti disposti ad impegnarsi con disciplina nello studio, attività quotidiana imprescindibile, per ambire ad una vita artistica longeva e di alto livello. Come fu la sua.

Fondazione Renata Tebaldi