Ancora posti disponibili per la Casa per ferie di Pinarella

L’Istituto per la Sicurezza Sociale rende noto che sono ancora disponibili dei posti per alcuni turni per la Casa per ferie di Pinarella di Cervia. I turni con posti disponibili sono quelli dal 16 al 22 giugno per minori da 0 a 16 anni con genitori – utenti centro disabili “Colore del Grano”; dal 30 giugno al 13 luglio per minori da 6 a 12 anni con educatori e dal 28 luglio al 10 agosto per minori da 0 a 16 anni con genitori. Per prenotare si può contattare direttamente la colonia di Pinarella ai numeri 0549 87406 o 988889.