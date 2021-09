Ancora posti disponibili per la commedia dialettale 'La canonica ad Faiten'

LA CANONICA AD FAITEN Tre atti brillanti in dialetto sammarinese dedicati alla nascita della Cassa Rurale Faetano VENERDì 24 e SABATO 25 SETTEMBRE Ore 21.00 | Teatro Nuovo - Dogana RSM Sono ancora disponibili posti per assistere alla commedia scritta da Stefano Palmucci in occasione del Centenario della Cassa Rurale di Faetano. Rappresentazione a cura della Compagnia della Corona: Nello Casali, Monica Tamagnini, Stefano Palmieri, Marco Schiavi, Chiara Schwaghel, Stefano Palmucci, Alida Casadei Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro giovedì 23 settembre: - online alla pagina web dedicata - telefonando al numero 338 3987208 Vi aspettiamo!

