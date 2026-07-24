Ancora un successo per la SM Accordion Concert Academy a Castellaccio Vibra Musica 2026

Ancora un successo per la SM Accordion Concert Academy a Castellaccio Vibra Musica 2026.

Apertura con il tutto esaurito per Castellaccio Vibra Musica 2026. Giovedì 23 luglio nel sito archeologico di Castellaccio è andato in scena un concerto ricco di energia, di grandissimo livello, ironia e umanità. La SM Accordion Concert Academy guidata dai Maestri Sergio Scappini e Paolo Vignani, ha stravolto il programma stabilito aprendo il concerto con variazioni su Happy Birthday che ha subito creato una bellissima connessione con il pubblico. Il Maestro Scappino, come suo solito, ha guidato il pubblico con ironia ed intelligenza nella presentazione dei brani arrangiati dal Maestro Vignani. L’ensemble è stato contrappuntato da brani solisti eseguiti da giovani solisti, tutti accademici o neo laureati, da cui evidenziamo le esecuzioni virtuosistiche di “Variazioni sulla Cavatina” del Figaro rossiniano (Samuele Mattazzi) o “Omaggio a Piazzolla” di Zubitzsky (Daniele Genovese). Il pubblico travolto dall’energia e dalla gioia di fare musica della SM Accordion Concert Academy ha lungamente applaudito ed apprezzato il programma che ha presentato musiche di Morricone (Nuovo Cinema Paradiso) e Piovani (La vita è bella). Il concerto si è concluso con un bis, la musica del Can Can dall’Orfeo agli inferi di Offenbach. Castellaccio Vibra Musica si caratterizza per la cornice unica, per il contesto archeologico e naturalistico, ma anche per il clima che si respira nel dopo concerto, nel quale il pubblico può incontrare e conversare con il gli artisti in un clima sereno e conviviale. Castellaccio Vibra Musica è promosso dalla Giunta di Castello di Fiorentino, in collaborazione con San Marino Artist e la Camerata del Titano di San Marino, e gode del patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo e per la Cultura. Prossimo appuntamento il 4 agosto con “Ascolto”.

Comunicato stampa

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