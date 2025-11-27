Ancora una conferma per l’Istituto Sicurezza Sociale di San Marino premiato con due “bollini rosa” per il 5° biennio consecutivo

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha confermato per il quinto biennio consecutivo (2026-2027) il riconoscimento dei due Bollini Rosa assegnati da Fondazione Onda, consolidando così la propria eccellenza nella medicina di genere e l'attenzione ai servizi dedicati alla salute femminile.

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato durante la cerimonia svoltasi oggi al Ministero della Salute a Roma, alla quale hanno preso parte per l'ISS rappresentanti delle unità operative maggiormente impegnate nelle iniziative di medicina di genere.

Il Bollino Rosa viene assegnato ogni due anni da Fondazione Onda ETS agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri in ottica di genere.

Per questa 12ª edizione sono stati premiati 370 ospedali in tutta la penisola italiana.

La valutazione delle strutture ospedaliere è avvenuta attraverso un articolato questionario di oltre 500 domande, analizzando tre criteri fondamentali: la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili e trasversali ai due generi con percorsi differenziati; la tipologia e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici in ottica multidisciplinare gender-oriented; l'offerta di servizi relativi all'accoglienza e alla degenza della donna a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici. Particolare attenzione è stata rivolta anche al livello di preparazione per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale. Quest'anno sono state inserite per la prima volta tra le 18 specialità cliniche considerate l'Oftalmologia e la Medicina del Dolore, ed è stata reinserita la Pediatria.

Un Advisory Board, presieduto da Walter Ricciardi, Professore di Igiene e Sanità Pubblica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha validato i Bollini conseguiti dagli ospedali, tenendo in considerazione anche elementi qualitativi di particolare rilevanza.

“Il lavoro fatto in queste 12 edizioni del Bollino Rosa è importante per rinnovare la nostra attenzione nei confronti della salute orientata al genere femminile – ha commentato Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS – Questo ampliamento della rete evidenzia il nostro impegno ventennale e quotidiano: la nostra missione è stimolare gli ospedali nell'adottare un approccio attento alle specifiche esigenze della donna in ogni fascia d'età e incoraggiare altresì le donne ad accedere ai percorsi di prevenzione, diagnosi e cura che gli ospedali del network offrono”.

I 370 ospedali premiati con il Bollino Rosa costituiscono una rete virtuosa istituzionalmente riconosciuta, che favorisce lo scambio di esperienze e prassi innovative, promuovendo l'aggiornamento continuo dei professionisti sanitari. Il network rappresenta inoltre uno strumento di orientamento che supporta le donne nella scelta consapevole dell'ospedale per accedere a percorsi di cura in ottica di genere.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa ulteriore conferma, che testimonia il continuo impegno nel promuovere servizi sanitari sensibili alle differenze di genere – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni –. La valutazione da parte della prestigiosa Fondazione Onda ETS attesta il posizionamento ottimale e in continuo miglioramento dei servizi offerti dall'Istituto per la Sicurezza Sociale ai cittadini sammarinesi. Essere parte di questo network qualificato rappresenta per noi un valore distintivo e uno stimolo a proseguire nel nostro percorso di innovazione e attenzione alle esigenze di salute specifiche delle donne”.

“Il riconoscimento dei due Bollini Rosa per il quinto biennio consecutivo – spiega il Direttore Generale dell'ISS, Claudio Vagnini – conferma l'eccellenza dell'offerta sanitaria sammarinese nella medicina di genere e premia l'impegno quotidiano del nostro personale sanitario nella realizzazione di percorsi ottimizzati per la prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Per San Marino, il riconoscimento riguarda non solo l'Ospedale, ma tutto il territorio, i servizi socio-sanitari e la prevenzione, in un'ottica integrata di medicina di genere”.

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede degli ospedali premiati con l'elenco completo dei servizi valutati.

L'iniziativa Bollino Rosa è patrocinata da AGENAS, AIDM, AIOM, ADI, AISD, AMD, ANISC, AOGOI, Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere, FEDERFARMA, FIASO, Fondazione AIOM, SIAARTI, S.I.CO.B., S.I.C.O.A., SID, SIDeMaST, SIE, SIFES e MR, SIGO, SIMG, SIN, SINPF, SINU, SIO, SIOG, SIOMMMS, SIP, SIR, SIUD, SIUrO.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Sanità e ISS







