Ancora una "perla" musicale alla XXVI Rassegna Musicale d'autunno.

Carissimi Amici,

La Rassegna Musicale d’Autunno è da anni un contenitore culturale speciale, uno scrigno di “perle” musicali, un’opportunità per il pubblico sammarinese e non solo.

Prospettive musicali uniche, originali, raffinate, di facile comprensione ed eleganti,

con artisti di fama e giovani di sicuro talento: questo è quanto offre la Rassegna Musicale d’Autunno, musiche non scontate, del grande repertorio classico, ma non il “solito” repertorio classico.

80/90 minuti di socialità e ottima musica, in un contesto elegante ed idoneo come il Teatro Titano, non sono un’esortazione per avere qualche spettatore in più, ma un semplice consiglio per trascorrere una "bella serata".



Sabato 12 ottobre ore 21:00 - Teatro Titano

BEAU SOIR

Denis Shapovalov (cello)

Denis Malakhov (piano)

Musiche di Boccherini, Debussy, Chopin, Rachmaninov, Prokofiev, Khachaturian.

Ingresso €10,00

Per info e prenotazioni: cameratatitano@omniway.sm - 337 1008856



Denis Shapovalov, presenta un programma virtuosistico, composto quasi interamente da brevi composizioni, melodie famosissime, alcune delle quali trascritte per violoncello.

Shapovalov, noto anche come compositore, direttore d’orchestra e per le sue incursioni nel rock-sinfonico, si è laureato sotto la guida del mitologico Mstislav Rostropovic con il massimo del voti presso il Conservatorio di Mosca. Una “bella serata” per vivere una cultura, quella russa, che ha influenzato la storia della musica degli ultimi 200 anni.

Shapovalov dal marzo 2022 non risiede più nella Federazione Russa.

“La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori (J. S. Bach)



Comunicato stampa

Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino



