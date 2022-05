"Andare per la Linea Gotica", al Centro sociale di Dogana la presentazione del libro di Andrea Santangelo

L'associazione culturale Don Chisciotte, con il patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle, invita la cittadinanza alla presentazione del volume "Andare per la Linea Gotica" dello storico riminese Andrea Santangelo (edizioni il Mulino, 2021), che si terrà venerdì 13 maggio 2022 alle ore 21 presso il Centro Sociale di Dogana. La Linea Gotica - l'articolato sistema difensivo tedesco che sbarrò agli eserciti alleati provenienti dal Sud Italia l'accesso alla pianura padana - fu teatro, tra la primavera del 1944 e l'estate del 1945, di immani tragedie belliche. Dei 320 chilometri di muraglia che partiva da Pesaro e finiva a Marina di Massa, vengono suggeriti cinque itinerari condotti seguendo la cronologia degli eventi. Dalla grande battaglia per Rimini alla strana guerra nelle aree umide del Ravennate e del Ferrarese; dai cruenti combattimenti per la liberazione del Bolognese e dell'Imolese alla Garfagnana, zona dell'ultima offensiva tedesca e fascista, per giungere infine al ricordo delle terribili stragi nazifasciste di Sant'Anna di Stazzema e Monte Sole. Arricchito da testimonianze storiche di coloro che ne serbano ancora un vivo ricordo, il volume è un ideale viatico anche per chi intende intraprendere il cammino in uno dei più affascinanti paesaggi appenninici. Le vicende della Seconda Guerra Mondiale hanno visto come protagonisti anche la Repubblica di San Marino e il territorio del riminese. Durante la presentazione del libro si ripercorrerà quindi anche l'influenza che ha avuto per il nostro territorio l'estrema vicinanza del sistema difensivo tedesco, la Linea Gotica, il conseguente passaggio del fronte e la presenza degli eserciti coinvolti. Si ricorda principalmente il duro bombardamento che colpì la Repubblica il 26 giugno 1944, in particolare la linea ferroviaria allora esistente, e che causò 63 morti. I sammarinesi ospitarono inoltre durante gli anni della guerra più di 50 mila sfollati provenienti da Rimini e dal circondario. Un altro degli episodi chiave per il Titano è la battaglia di Monte Pulito, uno scontro tra le forze tedesche e l’esercito britannico, dove a essere coinvolti furono soprattutto i soldati Gurkha, scelti tra la popolazione del Nepal e dell’India settentrionale. A memoria della battaglia e delle eroiche gesta del soldato Gurkha Sehr Bahadur Thapa, che morì eroicamente nel tentativo di salvare la vita ai propri commilitoni feriti, è stato eretto un cippo commemorativo nel Castello di Faetano. A contribuire al racconto delle vicende insieme ad Andrea Santangelo, anche le memorie storiche del sammarinese Emilio Della Balda.

Modera Angelica Bezziccari

Grafica e fotografia di Luca Zonzini

Bookshop a cura della Libreria Cosmo

c.s. Ass. Don Chisciotte