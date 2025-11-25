Andrea Belluzzi- Segretario di Stato per gli Affari Interni: messaggio in occasione del 25 novembre “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne”

“Oggi, 25 novembre, si celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, istituita dall’ONU nel 1999 in memoria delle tre sorelle Mirabal, brutalmente deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana. Questa ricorrenza, celebrata e declinata in tanti modi anche nella Repubblica di San Marino, rappresenta un momento di riflessione e di impegno per contrastare ogni forma di violenza di genere e promuovere un più profondo rispetto dei diritti delle donne. Il mio pensiero oggi va alle vittime di violenza, ma anche all’importanza di interventi concreti e azioni mirate per eliminare questa piaga sociale. È fondamentale creare spazi di confronto e sensibilizzazione che favoriscano una maggiore consapevolezza sui diritti inviolabili delle donne, promuovendo relazioni personali, sociali e professionali, basate sui principi di parità, rispetto e valorizzazione delle differenze. L’educazione delle nuove generazioni rappresenta un elemento cruciale: attraverso l’educazione ai valori di rispetto ed empatia, possiamo costruire una società più giusta, attenta e consapevole. Solo un impegno collettivo e continuo potrà portare a un cambiamento reale, affinché ogni donna possa vivere libera dalla paura e dalla violenza”.

Nei giorni scorsi, il Segretario di Stato Belluzzi, ha partecipato alla conferenza dal titolo “Violenza di genere: un problema economico, non solo sociale”. L’evento, organizzato dall’Unione Sammarinese dei Lavoratori e inserito nel ciclo di appuntamenti contro la violenza sulle donne coordinati dall’Authority per le Pari Opportunità, ha rappresentato un importante momento di riflessione e confronto su un tema di fondamentale rilevanza sociale. Nel corso del suo intervento, il Segretario Belluzzi ha sottolineato come uno dei ruoli chiave delle Istituzioni e del Sindacato sia quello di monitorare e interpretare i mutamenti in atto nella società, individuando i pericoli e le insidie che si annidano nel tessuto sociale. Solo attraverso un’analisi approfondita e un impegno costante e congiunto si può promuovere un processo culturale volto a contrastare efficacemente la violenza di genere, partendo in primis dall’azione educativa nei confronti delle nuove generazioni. Il Segretario Belluzzi ha evidenziato come il rispetto dei diritti resta un pilastro fondamentale, invitando ad aprire un dibattito approfondito sul loro riconoscimento e sulla necessità di azioni mirate, che siano lineari o diversificate, in grado di rispondere alle differenti esigenze e condizioni delle persone. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione, con un focus sulla centralità dell’educazione come azione primaria. Educare le nuove generazioni a una maggiore sensibilità, fornendo strumenti concreti e consapevolezza, è essenziale per resistere alle pressioni esterne e prevenire forme di violenza, anche quelle che possono arrivare attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale. In questo ambito, si evidenzia la necessità di mantenere alta la soglia di vigilanza, soprattutto in considerazione dei casi di violenza di genere che emergono nel settore dei media e che possono avere ripercussioni dirette sulla vita quotidiana dei cittadini, arrivando anche a coinvolgere il mondo del lavoro. Infine, si annuncia l’imminente apertura di una stagione di rinnovo del contratto di lavoro, anche considerando le tematiche di prevenzione di violenza e molestie sui luoghi di lavoro. L’obiettivo è creare un percorso di confronto e dialogo tra le parti, al fine di trovare soluzioni condivise che rispondano alle esigenze di tutti i lavoratori. Il Governo e le Istituzioni sammarinesi, continueranno a lavorare con impegno per promuovere una società più giusta, equa e rispettosa dei diritti di tutte le persone.

c.s. Segreteria di Stato Affari Interni

