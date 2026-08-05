Andrea Donaera chiude la rassegna “Libri dal Sottosuolo” con il romanzo La colpa è mia

Volge al termine la prima edizione di “Libri dal Sottosuolo”, la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione culturale OSA, in collaborazione con il blog Lit Motel (litmotel.com) e patrocinata dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore. Protagonista dell’ultimo appuntamento, previsto per giovedì 6 agosto alle ore 19:15 sulla Terrazza della Funivia a San Marino, sarà lo scrittore e poeta pugliese Andrea Donaera. Al centro del dialogo, moderato da Angelica Bezziccari e Michele Ghiotti, ci sarà l’ultimo romanzo dell’autore, La colpa è mia, pubblicato nel 2024 per Bompiani. In una Lecce allucinata e resa aliena dal lockdown, il protagonista Bruno scopre che la sua fidanzata Aby è gravemente malata. Nel tentativo di “fare l’uomo” e trovare una stabilità economica, per aumentare i guadagni si cala come giornalista freelance nelle comunità online degli incel (gli involontariamente celibi), scoprendo un microcosmo d’odio e isolamento guidato dalla misteriosa figura di Petrus. Una narrazione serrata, che unisce l’indagine sul male, l’identità maschile e il senso di colpa a una profonda e inaspettata tenerezza. Andrea Donaera (nato a Maglie nel 1989) ha esordito nella narrativa con Io sono la bestia (NN Editore, 2019, Premio Letteraria), seguito da Lei che non tocca mai terra (presentato al Premio Strega 2022), entrambi tradotti in Francia. È inoltre poeta, direttore artistico del festival letterario Poié e cura il podcast (n)Trame dedicato agli esordienti. Suona la chitarra nel gruppo melodic death metal Heart From Rage. Durante la serata sarà attivo il servizio bar del Funivia Caffè. I libri dell’autore saranno disponibili per l’acquisto e il firma-copie grazie alla Libreria Cosmo di San Marino.

Comunicato stampa







