Andrea Gregnanin (presidente Asacon) al consiglio direttivo nazionale Anaci: "Instaureremo un rapporto di condivisione".

Il Presidente Andrea Gregnanin Vincenti dell’Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali (ASACON) nel mese di dicembre 2021, è stato inviato prima a Roma all’assemblea provinciale, successivamente all’ANACI Day di Milano e poi dal Presidente Nazionale ANACI ing.Franceso Burrelli come ospite al consiglio direttivo nazionale svoltosi a Bolzano dall’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI) Italiana. Il Presidente ASACON ha preso la parola davanti al consiglio direttivo di ANACI Italia composto da oltre 170 membri. In questa sede sono state numerose le tematiche affrontate tra cui: il gemellaggio tra ANACI e ASACON che partirà nel 2022; l’organizzazione di eventi ad alta formazione professionale; la possibilità di organizzare esperienze formative rivolte a giovani da realizzarsi negli studi professionali di amministrazione immobiliare all’estero. ANACI è la principale associazione di Amministratori Immobiliari a livello italiano nata nel 1995 e conta più di 8000 associati. ASACON, fondata dai principali amministratori condominiali di San Marino agli inizi del 2020, ha lo scopo di tutelare e promuovere la qualità e la figura professionale degli amministratori condominiali e immobiliari e di essere il punto di riferimento del potere legislativo ed esecutivo, delle istituzioni e di ogni soggetto pubblico e privato in materia di amministrazione di beni immobili Il Presidente Gregnanin: “Ho stretto amicizie con amministratori di tutta Italia e questi incontri hanno portato ad un’intesa tra la nostra associazione e l’ANACI. Instaureremo un rapporto di condivisione che possa dare validi strumenti per affrontare le ricorrenti problematiche condominiali e non solo. L’ANACI sarà un esempio per noi, è un’associazione da stimare per l’organizzazione, la professionalità e l’umanità che la contraddistingue da altre organizzazioni.”

