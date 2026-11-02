Andrea Kimi Antonelli nella leggenda: il trionfo iridato incorona il più giovane campione della Formula 1

Andrea Kimi Antonelli nella leggenda: il trionfo iridato incorona il più giovane campione della Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli ha scritto una pagina memorabile del motorsport mondiale, conquistando il titolo di campione del mondo di Formula 1 al termine di una stagione vissuta a ritmi incalzanti. A soli vent'anni, il “nostro” pilota ha frantumato ogni primato di precocità, iscrivendo il proprio nome nell'albo d'oro della massima categoria automobilistica e superando il precedente record storico.

Un traguardo colto al secondo anno nella massima serie, un'evenienza che pochissimi giganti del passato erano riusciti a realizzare nella storia del campionato. Kimi ha gestito la pressione della pista con la freddezza dei veterani, ribadendo domenica dopo domenica una superiorità tecnica e mentale fuori dal comune. La Repubblica di San Marino, terra da sempre visceralmente legata alla cultura dei motori e geograficamente immersa nel cuore della Motor Valley, partecipa con entusiasmo alla festa collettiva dello sport internazionale.

“Ci sono traguardi che travalicano l'ambito puramente agonistico per diventare simboli di dedizione, visione e talento puro”, dichiara il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri. “Veder consacrarsi un campione di questa portata, capace di riscrivere i libri di storia della Formula 1 con tanta naturalezza, regala un'emozione irripetibile. Ripenso a quando lo incontrai per la prima volta, quando non era ancora maggiorenne: dissi allora che si trattava di un predestinato, eppure oggi persino io devo ammettere che ha bruciato le tappe in modo inimmaginabile. La combinazione tra qualità umane e tecniche che notai quel giorno è la stessa che oggi lo ha portato sul tetto del mondo, confermando la bontà di un percorso sano e costruito sui giusti valori familiari. La Repubblica di San Marino applaude questo successo straordinario e saluta un'impresa che resterà indelebile”.

L'onda lunga dell'entusiasmo per la vittoria iridata troverà presto un momento di celebrazione diretta anche sul Titano con un evento speciale per accogliere il neo campione del mondo e consentire ad appassionati e cittadini di festeggiare da vicino il risultato storico.

c.s. Segreteria di Stato per l’Industria, il Commercio, l’Artigianato, la Ricerca Tecnologica e le Telecomunicazioni e lo Sport

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