Andy Warhol. Serial Identity. Venerdì l’anteprima, sabato l’apertura al pubblico Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi: “Uno degli eventi di maggior rilievo dell’offerta culturale sammarinese”

Andy Warhol. Serial Identity. Venerdì l’anteprima, sabato l’apertura al pubblico.

Dall’8 luglio all’8 ottobre 2023 San Marino ospiterà nelle due sedi di Palazzo SUMS e della Galleria Nazionale la mostra “Andy Warhol. Serial Identity” urata da Maurizio Vanni ed Emma Zanella. Un corpus di capolavori provenienti da importanti collezioni private e da istituzioni internazionali come l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh. Un’accurata selezione di oltre 60 opere, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda fino alle più importanti opere pop, passando per una sezione collaterale che raccoglie i vinili di band iconiche di cui Warhol firmò le cover. Alcuni disegni che mettono in luce gli inizi del giovane Warhol poi un percorso attraverso gli anni e ovviamente attraverso le opere più note dell’artista. Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “Stiamo per inaugurare uno degli eventi di maggior rilievo dell’offerta culturale sammarinese del 2023, un progetto espositivo di primissimo piano, fortemente voluto dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e organizzato grazie alla sinergia messa in campo con il Museo MA*GA di Gallarate, con cui la Repubblica di San Marino intrattiene, da alcuni anni, proficui rapporti di collaborazione. L’auspicio è che appassionati d’arte, famiglie e turisti raggiungano San Marino per visitare la mostra e scoprirne l’assoluto valore; da sabato 8 luglio le porte dei due palazzi che la ospitano saranno aperte, auspico grande affluenza e attenzione”.

Anteprima stampa: venerdì 7 luglio, ore 12 – Palazzo SUMS

Conferenza stampa istituzionale: venerdì 7 luglio, ore 15 – Palazzo SUMS

Inaugurazione: venerdì 7 luglio, ore 16 – Palazzo SUMS

Cs - SdS Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: