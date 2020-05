Angela Giuliodori nuovo Amministratore Delegato di Telefonia Mobile Sammarinese

Telefonia Mobile Sammarinese rende noto che lo scorso 20 aprile l’Assemblea degli azionisti ha nominato Angela Giuliodori nuovo Amministratore Delegato della Società, a cui il Consiglio di Amministrazione ha altresì assegnato le deleghe operative. Angela Giuliodori ha ricoperto diversi incarichi in TIM con crescenti responsabilità nelle funzioni Administration, Finance and Control e Sales. In particolare, da marzo 2016 opera presso la Repubblica di San Marino nella società TIM San Marino in qualità di Responsabile del progetto Ultrabroadband e, dall’ottobre 2017, come Chief Financial Officer della stessa società. L’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione hanno espresso al manager l’augurio di buon lavoro nel prosieguo della valorizzazione del territorio, delle imprese, delle organizzazioni e delle istituzioni della Repubblica di San Marino. Il nuovo Amministratore Delegato subentra a Sebastiano Picciau, a cui l’Assemblea dei soci ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, che ha consentito di raggiungere importanti risultati all’Azienda sammarinese in un mercato della telefonia mobile sempre più competitivo, rappresentando un riferimento importante per il Paese nel settore ICT. TMS informa la propria clientela che gli uffici sono aperti dalle 8 alle 18.30 con orario continuato (il venerdì fino alle 16.00).

c.s. Telefonia Mobile Sammarinese