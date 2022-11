Angelo Bagnari è il nuovo presidente dei giovani imprenditori

Angelo Bagnari è stato eletto all’unanimità alla presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna per il biennio 2022-2024. Bagnari, 36 anni, è titolare ed export manager dell’azienda Ravaioli Legnami di Villanova di Bagnacavallo (RA) family business che produce e distribuisce legno per pavimentazioni e rivestimenti da esterni. “L’industria romagnola ha dimostrato reattività e dinamismo anche in questi anni difficili – ha dichiarato Bagnari – confermandosi un’area trainante della Regione e del Paese, soprattutto di fronte a sfide decisive, come quella energetica. Insieme ai colleghi under 40 continueremo a dare il nostro contributo per rafforzare questo ruolo: siamo un gruppo coeso ed eterogeneo, che riunisce imprenditrici e imprenditori di attività di ogni settore e dimensione. Porteremo avanti iniziative consolidate e nuove, con un focus sulle startup e sull’autoimprenditorialità, allo scopo di coltivare e incoraggiare un nuovo vivaio di idee di impresa”.

Per la prima volta, il presidente dei Giovani Imprenditori romagnoli è stato eletto da associati di tutte le tre province, a conclusione della fase transitoria seguita alla fusione delle territoriali. Il neoeletto sarà affiancato dai vicepresidenti Jonathan Alpi (Alpi Trading), Agnese Carloni (Iperpneus), Federico Giannini (GH), Nicolas Martuncelli (Ceccarelli e Silvestri) e Fabio Massimo Pari (Beauty Luxury). L’assemblea del Gruppo, riunita al Cinema Fulgor di Rimini, ha inoltre nominato consiglieri Mattia Angelini (Angelini), Nicole Bandini (Bandini Casamenti), Kevin Bravi (Revive), Alessandro Buffa (Rana Diving), Ilenia Greppi (Baraghini Compressori), Philipp Haumann (Cni Informatica), Aaron Nachtailer (Maison Random), Marco Pasquali (Gruppo Aura) e Federico Ricci (Medoc). Bagnari succede a Sauro Passeri ed entra a far parte del Consiglio di Presidenza dell’associazione guidata da Roberto Bozzi, con delega alla nuova imprenditorialità.