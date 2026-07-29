Animali, la nota di Ilaria Bacciocchi (Psd): l'episodio di via Gino Giacomini rafforza la necessità di nuove regole e più responsabilità

L’episodio avvenuto in via Gino Giacomini riporta al centro un tema che riguarda la sicurezza delle persone, la tutela degli animali e la responsabilità di chi li detiene.

Su questi temi serve equilibrio. La sicurezza passa dalla prevenzione e dalla responsabilità di chi detiene un animale. È su questo principio che si fonda il lavoro che la maggioranza sta portando avanti insieme alla Segreteria di Stato per la Giustizia, con regole più chiare, controlli più efficaci e nuovi strumenti per intervenire prima che si verifichino situazioni di rischio.

Il progetto di legge è il risultato di un confronto con associazioni, volontari ed esperti del settore, avviato molto prima dei fatti di questi giorni. Quanto accaduto ci conferma che rafforzare gli strumenti di prevenzione è la scelta giusta.

Il testo prevede obblighi più chiari in materia di custodia e controllo, una disciplina più efficace per la gestione dei cani con aggressività non controllata e, tra le principali novità, l'introduzione di percorsi di formazione obbligatoria per i proprietari o detentori che abbiano violato con recidiva le disposizioni di legge. Uno specifico regolamento individuerà inoltre le razze o le categorie di cani per le quali sarà richiesto un percorso formativo preventivo, in ragione delle caratteristiche dell'animale e della particolare responsabilità che la loro gestione comporta. Si tratta, di fatto, di un vero e proprio patentino finalizzato a garantire una gestione più consapevole degli animali e una maggiore sicurezza per tutti. Sono inoltre previsti strumenti più efficaci per gli interventi delle autorità competenti.

Tra le novità c’è anche l’istituzione delle Guardie Zoofile Volontarie, una figura che oggi manca nel nostro ordinamento. Saranno volontari adeguatamente formati che affiancheranno le autorità nelle attività di vigilanza, nella raccolta delle segnalazioni e nella tutela del benessere animale. Un presidio in più sul territorio, ma soprattutto uno strumento di prevenzione.

Per il PSD la tutela degli animali è un tema di civiltà e di responsabilità. È un percorso che il Partito porta avanti da tempo. Prima con il rafforzamento della tutela penale contro i maltrattamenti. Oggi con un progetto di legge che mette al centro la prevenzione, la responsabilizzazione di chi detiene un animale, controlli più efficaci e strumenti che consentano alle autorità di intervenire.

C’è una politica che rincorre i fatti quando fanno notizia. E c’è una politica che prova ad anticiparli, che fa meno dichiarazioni e più leggi.

Il progetto di legge è ormai alle battute finali e sarà depositato a breve.

c.s. Ilaria Bacciocchi (Psd)







