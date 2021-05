ANIS: “Codice Ambientale, dalla politica ci aspettiamo interventi coerenti con lo sviluppo delle imprese”

La nostra Associazione è da sempre in prima linea per stimolare e agevolare l’ammodernamento di tutto il sistema Paese, dalle infrastrutture così come delle normative, permettendo a tutti coloro che vivono, lavorano oppure operano come imprese a San Marino di avere le stesse opportunità e le stesse tutele che hanno i cittadini dei Paesi più virtuosi. A maggior ragione lo è per quanto riguarda la sostenibilità, un valore universale che oggi guida giustamente tutte le decisioni a livello nazionale e internazionale, sia che riguardino l’ambiente, sia la società che l’economia. È in tale contesto, viste le notevoli criticità riscontrate nell’ambito dei rifiuti, che il Congresso di Stato con delibera n. 36 dell’11 febbraio 2020 ha deciso di aggiornare il Codice Ambientale per introdurre maggiori tutele nei confronti dello Stato allineandosi agli standard internazionali. Su questo fronte, la nostra Associazione, come sempre avviene, ha aperto un confronto con le Istituzioni competenti, in primis con la Segreteria di Stato al Territorio allargando la discussione anche ad altre criticità comunque collegate al Codice Ambientale, dalla plastica alla zonizzazione acustica. Sui temi specifici, si è lavorato nei mesi successivi con la Segreteria al Territorio per costruire un nuovo testo normativo, tenendo conto sia degli aspetti tecnici, sia della situazione esistente. Purtroppo pochi mesi dopo, il 22 febbraio, è stato invece emanato il Decreto Delegato n. 25, contenente disposizioni ben diverse da quelle su cui si era trovata una sostanziale condivisione ed anche inaspettatamente sullo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali, su cui invece erano ancora in corso le verifiche tecniche. La nostra Associazione, dopo aver palesato tramite missiva formale al Governo tutta la propria contrarietà per questa forzatura - nel merito e nel metodo -, ha quindi aperto un nuovo confronto con le Segreterie competenti, cercando un punto di equilibrio capace di coniugare la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini con il superamento della situazione di grave incertezza che si è venuta a creare per le attività produttive. Per questo motivo e ribadendo il ruolo che è proprio di ANIS, essendo prossima la ratifica di tale Decreto, la nostra Associazione si è attivata nelle sedi competenti, incontrando anche gli esponenti della maggioranza, per far comprendere l’urgente necessità di apportare una serie di indispensabili aggiustamenti, nell’ottica di contemperare il prosieguo delle attività produttive con l’esigenza della tutela dell’ambiente. Corre l’obbligo di ricordare che il settore manifatturiero è oggi traino e sostegno dell’economia del Paese, contribuendo alla formazione del PIL per il 32% ed essendo quello che maggiormente assorbe l’occupazione residente. Per questo occorre un confronto continuo e leale affinché le nuove norme non introducano obblighi a sorpresa per le imprese esistenti o creino ostacoli al potenziale insediamento di nuove aziende. Nello specifico, in riferimento al rispetto dei differenziali acustici, è indispensabile considerare che negli anni si è venuta a creare una situazione che oggi vede le zone residenziali adiacenti ai siti industriali che già preesistevano, quindi è imprescindibile una soluzione di compromesso in particolare per le aziende che lavorano a ciclo continuo.