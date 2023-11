Anis e Osla: "Al via il referendum tra i datori di lavoro per l’approvazione del Contratto Collettivo di Lavoro del Settore Servizi"

Anis e Osla: "Al via il referendum tra i datori di lavoro per l’approvazione del Contratto Collettivo di Lavoro del Settore Servizi".

Al via il referendum tra i datori di lavoro per l’approvazione del Contratto Collettivo di Lavoro del Settore Servizi ANIS e OSLA, le associazioni datoriali maggiormente rappresentative delle imprese del settore dei Servizi invitano tutti i datori di lavoro (iscritti e non) a partecipare alla consultazione referendaria per approvare l’accordo suddetto, firmato il 19 settembre dalle associazioni datoriali OSLA e ANIS e le tre Organizzazioni Sindacali CSdL, CDLS e USL.

Le votazioni si svolgeranno nei seguenti giorni:

- giovedì 16 novembre dalle 15:00 alle 18:30

- martedì 21 novembre dalle 8:30 alle 18:30

- mercoledì 22 novembre dalle 8:30 alle 12:30 presso la sala Montelupo a Domagnano.

Precisiamo che hanno diritto di voto i legali rappresentanti delle aziende con almeno un dipendente i quali dovranno presentarsi, in una qualsiasi delle date sopra elencate presso la sala Montelupo, con un documento identificativo, all’interno degli orari indicati.

Questo Contratto di lavoro attendeva il suo rinnovo da 5 anni, essendo scaduto il 31 dicembre 2017, e riguarda 741 datori di lavoro che occupano 2621 lavoratori.

L’intesa raggiunta rivede principalmente l’aspetto economico e prevede i seguenti aumenti su tutte le voci economiche contrattuali:

- 1° gennaio 2022 = 0,50%

- 1° gennaio 2023 = 2,5%

- 1° gennaio 2024 = 1,5%

- 1° luglio 2024 = 1,5%

Complessivamente l’aumento delle retribuzioni ammonta al 6% e copre l’arco temporale 2018- 2024.

Ricordiamo che il testo del contratto è consultabile sui siti: www.anis.sm www.osla.sm

C.s. congiunto ANIS – OSLA

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: