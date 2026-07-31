ANIS incontra i partiti di opposizione: “Tutto il sistema Paese deve condividere come obiettivi la competitività e l’attrattività"

Si è svolto questa mattina presso la sede ANIS l’annunciato incontro tra una delegazione dell’Associazione Industria San Marino e i rappresentanti dei partiti di opposizione. “A breve distanza da quello con la maggioranza, abbiamo richiesto questo incontro”, spiegano il Presidente Emanuele Rossini e il Segretario Generale William Vagnini, “al fine di confrontarci sullo sviluppo economico del Paese e per offrire il nostro contributo di imprenditori per costruire insieme un percorso di crescita sostenibile e duraturo. Come riscontrato in precedenza, c’è oggi maggiore consapevolezza di quanto l’economia reale stia sostenendo il Paese. Perché possa continuare a farlo anche domani, e possa garantire quindi lo sviluppo futuro, abbiamo sollecitato la classe politica tutta ad individuare quegli interventi che possono permettere al sistema Paese e alle imprese di poter essere maggiormente competitivi e attrattivi, anche per sfruttare al meglio le opportunità che potranno derivare dall’atteso Accordo di Associazione con l’UE. Le trasformazioni in atto e le tensioni a livello globale richiedono infatti scelte strategiche per affrontare le sfide che già oggi impegnano le singole imprese come tutta la Repubblica. In parallelo occorre una programmazione di medio-lungo periodo con l’obiettivo di perseguire una crescita davvero significativa del PIL, affinché l’economia reale possa sostenere anche i nuovi interventi di welfare: è necessario quindi che venga prima garantita la crescita, sia in termini di competitività sia di attrattività di nuove iniziative imprenditoriali. Secondo ANIS, ci sono dunque degli interventi prioritari per le imprese e a beneficio del Paese, che dovrebbero essere inseriti nell’agenda politica a partire dall’introduzione di un sistema IVA che non è più rinviabile, alle politiche energetiche per allinearci ai paesi più competitivi, fino agli investimenti nell’impianto per il trattamento dei rifiuti e nella digitalizzazione per modernizzare lo Stato e ridurre la burocrazia. Per quanto riguarda le risorse necessarie per gli investimenti in opere e infrastrutture strategiche, ANIS ha ricordato che oltre a poter programmare un indebitamento sano dedicato, saranno disponibili quelle derivanti dalla recente riforma IGR e dal roll over. Per questo motivo, diventa ancora più importante confrontarsi con l’intera classe politica sugli interventi realmente strategici e sostenerne la realizzazione nei tempi stabiliti, garantendo certezze per il futuro anche oltre la durata delle singole legislature. Al termine dell’incontro è stata condivisa l’opportunità di pianificare anche con l’opposizione un confronto continuo sui singoli temi e progetti al fine di far crescere tutto il sistema socio- economico sammarinese.

c.s. Anis







