Anis richiama alla responsabilità, Alleanza Riformista: "Nuovo approccio sul fronte dello sviluppo"

L'intervista del Presidente ANIS merita ascolto ed attenzione. Così come il forte richiamo al buon senso e alla responsabilità rivolto alla politica: fattori cruciali e necessari per affrontare la parte finale della legislatura. Non è affatto scontato ribadire come le imprese rappresentino la colonna portante dell’economia sammarinese. Per questo occorrerà individuare continui e periodici momenti di confronto. A partire dall'utilizzo del debito per attivare politiche di sviluppo. Vanno, inoltre, messe in condizioni di competitività con le realtà esterne. Partendo da un nuovo approccio, maggiormente lineare rispetto a quanto finora avvenuto, sul fronte dello sviluppo. Sostenendo i progetti di espansione delle aziende, liberandole da rigidità normative insostenibili e affrontando il problema del costo degli energetici. Un percorso possibile da inserire con realismo all'interno della situazione politico - istituzionale.

c.s. Alleanza Riformista

