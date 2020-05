Anis si stringe attorno alla famiglia di Gian Franco Terenzi

Anis si stringe attorno alla famiglia di Gian Franco Terenzi.

L’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese tutta si stringe attorno alla famiglia del caro Gian Franco che questa mattina improvvisamente e inaspettatamente ci ha lasciato. In tutti noi rimarrà sempre il ricordo di un uomo poliedrico, instancabile, generoso e che metteva entusiasmo in ogni attività alla quale decideva di dedicarsi. Gian Franco è stato imprenditore determinato e capace, ma anche un uomo impegnato nel mondo dell’associazionismo guidando per trent’anni con successo l’UNAS. Al contempo si è dedicato, con la passione che lo ha sempre animato, all’impegno politico che lo ha portato a ricoprire la più alta carica dello Stato ed al quale si era recentemente riaffacciato tornando a sedere in Consiglio Grande e Generale per mettere al servizio del Paese le sue capacità e la sua grande esperienza.

c.s. ANIS



I più letti della settimana: