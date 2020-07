Anniversario della Caduta del fascismo e Festa della Libertà

Anniversario della Caduta del fascismo e Festa della Libertà.

Con una cerimonia commemorativa che avrà luogo alle ore 11.00 in Piazza della Libertà, si celebra martedì 28 luglio l’Anniversario della caduta del fascismo e Festa della Libertà. E’ dovere, morale e civile, di ogni generazione conservare e trasmettere memoria degli eventi più significativi della nostra storia, dell’impegno profuso dai Sammarinesi per riconfermare, anche e soprattutto nei momenti più difficili, con coraggio e determinazione, quei valori e principi che costituiscono anche i tratti distintivi della nostra identità di popolo e Stato. Doveroso ricordare il valore di quella data, rendere omaggio a tutti coloro che, in varia misura e con diverse sensibilità, si batterono per riconquistare, - dopo anni di dittatura - libertà e democrazia, lasciandoci una testimonianza che travalica il tempo per rappresentare un monito per noi e per le generazioni future. Ed è soprattutto ai giovani che la Reggenza intende rivolgersi per sollecitare un impegno e una partecipazione indispensabili per difendere la libertà quale bene prezioso e per ribadire il valore di una scelta ideale e culturale, volta al rifiuto e alla resistenza nei confronti di ogni forma di sopraffazione, di odio e di violenza. Con questo spirito, si invita la cittadinanza a partecipare a questo momento di commemorazione e riflessione, a stringersi attorno ai simboli della nostra Repubblica e ai giovani allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese – rappresentanti di una generazione che dovrà continuare a resistere e a ricordare – che quest’anno arricchiranno con un breve momento musicale la cerimonia che, alla presenza delle massime autorità dello Stato, si terrà in Piazza della Libertà.

Segreteria Istituzionale

