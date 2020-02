Anniversario della morte di don Giussani: sabato la Santa Messa del Vescovo

15° Anniversario della morte di don Giussani e 38° riconoscimento pontificio della Fraternità CL Santa Messa nella Chiesa di San Francesco celebrata dal vescovo Mons. Andrea Turazzi (22 febbraio 2020, ore 18,30) La Comunità di Comunione e Liberazione di San Marino Montefeltro si unisce alle celebrazioni proposte in tutto il mondo per i 15 anni dalla morte di don Luigi Giussani, servo di Dio, e per il 38esimo anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione, avvenuto l’11 febbraio 1982. La Santa Messa si terrà sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18,30 nella Chiesa di San Francesco a San Marino Città e sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Andrea Turazzi, vescovo della Diocesi di San Marino Montefeltro. Comunione e Liberazione San Marino Montefeltro ha il piacere di invitare alla celebrazione tutta la cittadinanza, a partire dai rappresentanti delle associazioni ecclesiali, nel contesto di un sempre più intenso clima di comunione tra le realtà della Diocesi, che, “nasce dall’essere insieme sull’essenziale, una esperienza in cui possiamo condividere l’intenzione con cui sarà celebrata la Messa”: «Affinché, fedeli al carisma di don Giussani nell’appartenenza alla vita della Santa Chiesa, possiamo assecondare l’invito di papa Francesco “a seguire Gesù, ascoltare ogni giorno la Sua chiamata” che ci raggiunge attraverso i Suoi testimoni. Offrendo la nostra esistenza per il Papa e i nostri fratelli uomini, domandiamo allo Spirito che l’incontro con Cristo diventi l’orizzonte totale della nostra vita e la forma vera di ogni rapporto».