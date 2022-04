Anniversario di ufficializzazione dello stemma

Anniversario di ufficializzazione dello stemma.

Ricorre oggi il centosessantesimo anniversario di ufficializzazione dello stemma della Repubblica. Il 6 aprile 1862, dopo la firma della prima Convenzione di buon vicinato con il Regno d’Italia, il Consiglio Principe e Sovrano della Repubblica “sanzionò, a proposizione della Ecc.ma Reggenza, che in avvenire l’Arme della Repubblica debba avere la corona chiusa, simbolo della Sovranità, con due raggi e terminata con una grossa perla e una croce sopra; e che debbano in questa forma cambiarsi i Suggelli tutti dello Stato”. Lo stemma riassume i tratti fondamentali della sammarinesità e ci rappresenta all’esterno, diventando il simbolo per eccellenza della identità e sovranità di una comunità che intende veicolare il messaggio della propria libertà da vincoli e potestà altrui. La Reggenza, nel ricordare il valore di questo anniversario, sottolinea l’importanza dello stemma e degli altri simboli rappresentativi della sovranità dello Stato e dell’unità del popolo sammarinese, depositario di un prezioso patrimonio identitario in cui ogni nuova generazione possa riconoscersi e con orgoglio custodire e trasmettere alle generazioni future.

c.s. Uff. Segreteria Istituzionale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: