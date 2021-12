Annullamento Concerto Corale San Marino

La Società Corale San Marino è profondamente dispiaciuta nell’annunciare l’annullamento del concerto “Greatest Hits” che si sarebbe dovuto tenere sabato 11 dicembre, alle ore 21,15 presso il Teatro Nuovo di Dogana. L’aumento dei contagi che comporta il rischio, data la natura della nostra attività artistica, di avere anche all’ultimo momento defezioni di un numero imprecisato di coristi/musicisti, pregiudicando in questo modo la riuscita del concerto, ci ha spinto a rimandarlo a data da destinarsi. Ma soprattutto l’elevata probabilità di poter mettere a rischio l’incolumità dei coristi/musicisti e rispettivi familiari, ci ha indirizzato inevitabilmente verso la decisione di posticipare il concerto a quando le condizioni sanitarie lo permetteranno in sicurezza, dimostrando, a nostro avviso, in questo modo senso di responsabilità verso noi stessi, i nostri familiari e tutta la comunità e soprattutto verso tutti gli operatori sanitari che si adoperano incessantemente ormai da due anni per salvaguardare la salute pubblica. Cogliamo l’occasione per ringraziare ugualmente gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, la Segreteria di Stato per Il Turismo, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, per il Patrocinio concessoci. Allo stesso modo ringraziamo i main sponsor SUMS, Società Unione Mutuo Soccorso e GIOCHI DEL TITANO ed gli sponsor CASSA DI RISPARMIO della Repubblica di San Marino, CIACCI Watches & Jewels, TITANCOOP, GRUPPO SIT e SERISET, sperando che siano al nostro fianco anche nel momento in cui riproporremo il concerto. Ringraziamo per la comprensione e diamo appuntamento nel nuovo anno, non appena le condizioni sanitarie ce lo permetteranno. Per informazioni: info@coralesanmarino.org

