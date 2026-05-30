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Annullamento dell’incontro presso la Cava dei Balestrieri per “Errando San Marino 2026”

30 mag 2026
Annullamento dell’incontro presso la Cava dei Balestrieri per “Errando San Marino 2026”

Il Comitato Organizzatore di Errando San Marino 2026, in ottemperanza al Decreto Reggenziale del 29 maggio 2026 n. 75, che proclama il lutto nazionale per la giornata di lunedì 1° giugno 2026, comunica l’annullamento di tutte le iniziative in programma. Pertanto, la passeggiata prevista per le vie del Centro Storico e il successivo incontro con la comunità presso la Cava dei Balestrieri non avranno luogo. In questo momento di profondo cordoglio, il gruppo di Errando San Marino si stringe attorno alle Istituzioni e alla famiglia, onorando la memoria dell' On. Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità, ricordandone il costante impegno a favore della nostra comunità. Nel rispetto del lutto nazionale e dell’annullamento degli appuntamenti pubblici previsti, il cammino di Errando 2026 manterrà un momento raccolto e riservato di condivisione tra i partecipanti già presenti sul territorio, in forma intima e silenziosa, quale gesto di ascolto, vicinanza e riflessione comune.

c.s. Comitato Organizzatore Errando San Marino 2026




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