Annullamento incontri dimostrativi di letture per bambini

Facendo seguito alle disposizioni emanate con l’ordinanza n.2 del 2020 allo scopo di prevenire il diffondersi del COVID-19 nel territorio della Repubblica di San Marino, le operatrici della Ludoteca Pologioco, comunicano a tutti i cittadini l’annullamento dell’evento previsto su tre incontri, Martedì 3, Mercoledì 11 e Giovedi 19 marzo, “Letture per bambini” e “AAA cercasi lettori volontari”. L’iniziativa, che rientra nel progetto “Lettura ad alta voce” di cui la Ludoteca Pologioco si sta occupando in collaborazione con la Biblioteca di Stato e gli Istituti Culturali, sarà posticipata in data da definirsi. Si coglie comunque l’occasione per divulgare l’informazione sulla possibilità di lasciare il proprio contatto presso la Ludoteca Pologioco, per creare una rete di persone che credono nel valore della lettura come potente strumento di crescita e hanno il desiderio di fare qualcosa per la comunità in questo specifico ambito culturale.