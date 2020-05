Annullata la XXXV edizione della Sagra del Prugnolo di Miratoio (Pennabilli)

Annullata la XXXV edizione della Sagra del Prugnolo di Miratoio (Pennabilli).

Gli organizzatori della tradizionale sagra del fungo prugnolo si vedono costretti ad annullare l’edizione 2020. La decisione di annullare e non rimandare la sagra dopo l’estate è legata a due motivi. Il primo è che manifestazioni di questo genere, che prevedono grandi assembramenti, non si possono svolgere per via dei noti provvedimenti per il contenimento del covid-19 e la seconda è che il prugnolo, fungo raro e molto prelibato, si può trovare nelle zone di alta collina-montagna soltanto nei mesi di aprile-maggio. La sagra, che vede impegnati per la sua realizzazione buona parte degli abitanti di Miratoio, si sarebbe svolta come da tradizione a fine maggio/inizio giugno e avrebbe compito 35 anni. Per tutti questi motivi è stato così difficile prendere questa decisione. L’organizzazione però è fiduciosa, il prossimo anno sarà ancora più bello trovarsi e insieme celebrare le bellezze paesaggistiche, i prodotti naturali come il fungo prugnolo e le tradizioni storiche, anima di questa comunità.



I più letti della settimana: