Annullato il concerto della Rassegna Castellaccio vibra musica del 3 agosto.

La Giunta di Castello di Fiorentino comunica che il concerto “Celtic Brass “ a cura del M° John Kenny previsto per martedì 3 agosto p.v. alle ore 18:00 all’interno della rassegna musicale CASTELLACCIO VIBRA MUSICA, viene annullato causa l’impossibilità del maestro di arrivare in Italia a fronte delle disposizioni Covid per coloro che provengono dal Regno Unito. La data del concerto verrà recuperata in altro giorno ancora da definirsi con altro appuntamento musicale sempre al Castellaccio, entro il mese di agosto. Fino all’ultimo giorno abbiamo sperato che la questione si risolvesse e che si rendesse possibile effettuare il concerto del M° Kenny, ma ci saranno altre occasioni per averlo al Castellaccio di Fiorentino. Purtroppo non è dipeso da noi.

Cs La Giunta di Castello di Fiorentino



