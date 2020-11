Annullo celebrativo 75° anniversario dell’Associazione Nazionale Industria

Annullo celebrativo 75° anniversario dell’Associazione Nazionale Industria.

In occasione del 75° anniversario dell’Associazione Nazionale Industria San Marino, l’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino ha predisposto l’annullo speciale in allegato che rappresenta il logo creato appositamente per l’evento. Il logo dell’anniversario è stato progettato durante un workshop del Corso di laurea in Design dell'Università di San Marino per celebrare la storia dell'Associazione e il suo importante ruolo socio-economico e culturale svolto nel territorio sammarinese. Il cerchio troncato a tre quarti rappresenta i tre quarti di secolo festeggiati dall’ANIS, mentre il vuoto che si crea è simbolo dell’apertura verso il futuro. Ricordiamo che in data 10 novembre 2020 è stato emesso anche un francobollo sullo stesso tema e che riporta il logo: www.ufn.sm/it/cod-702-2020.html. Sito dell’Associazione Nazionale Industria San Marino: www.anis.sm.



I più letti della settimana: