Annullo speciale per manifestazione 51° Premio Internazionale d’Arte Filatelica, Asiago

L’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino informa la stampa in merito al prossimo annullo speciale: 24/7/2021 – 51° Premio Internazionale d’Arte Filatelica, Asiago L’U.F.N. parteciperà alla manifestazione filatelica che si terrà il 24 e il 25 luglio 2021, organizzata dal Circolo Filatelico e Numismatico dei Sette Comuni, in collaborazione con la Città di Asiago, presso la Sala della Reggenza, in via Stazione 1, nei seguenti orari: 9.00-12.00 e 14.00-18.00. Il 25 luglio avrà luogo la premiazione del migliore francobollo emesso nel 2020 dalle amministrazioni postali di tutto il mondo presso la Sala dei Quadri del Municipio di Asiago alle ore 11.00, alla presenza delle autorità. In occasione dell’evento verrà impiegato un annullo speciale dedicato a Mario Rigoni Stern con la raffigurazione di papaveri, tratto da un disegno di Franco Filanci.