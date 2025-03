Annunciata la chiusura del Centro Stile MV Agusta: la Csu chiede un incontro urgente al Governo per scongiurare i licenziamenti

Il Centro Stile Mv Agusta ex CRC, di proprietà KTM, ha informato le organizzazioni sindacali dell’apertura delle procedure di riduzione del personale, per le 22 persone attualmente occupate.

Il Sindacato esprime forte preoccupazione per le sorti dei lavoratori e delle loro famiglie e per la dispersione di un patrimonio dall’alto potenziale: si tratta infatti di un’azienda storica, con quasi 40 anni di esperienza, le cui radici risalgono al noto Centro Ricerche Castiglioni (CRC).

Centro Stile MV Agusta, situato a Valdragone, opera in un settore d’eccellenza, quello della progettazione e realizzazione di prototipi del prestigioso marchio di motociclette MV Agusta.

Le Federazioni Industria della CSU hanno richiesto nella giornata di lunedì 10 marzo un incontro alle Segreterie di Stato all’Industria e al Lavoro, per sollecitare un intervento volto a scongiurare i licenziamenti annunciati e salvaguardare un settore d’eccellenza per la nostra Repubblica, il cui punto di forza risiede proprio nella professionalità dei dipendenti: designers, ingegneri, tecnici al più alto livello di tecnologia motoristica.



