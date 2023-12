Annunciata nel corso della conferenza stampa tripartita questa mattina a Bruxelles la chiusura dei negoziati per l’Accordo di Associazione all’Unione europea. A darne notizia il Vice Presidente della Commissione europea Maroš Šefčovič, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Primo Ministro del Principato di Andorra Xavier Espot.

Si tratta di una giornata storica e bellissima per la Repubblica di San Marino ha detto Beccari in apertura del suo intervento.

Una tappa importante quella sancita dalla conferenza stampa di questa mattina presso Palazzo Berlaymont a Bruxelles nel corso della quale è stata annunciata la chiusura dei negoziati per l’Accordo di associazione all’Unione europea per Repubblica di San Marino e Principato di Andorra. All’appuntamento con la stampa erano presenti il Vice Presidente della Commissione europea Maroš Šefčovič, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Primo Ministro del Principato di Andorra Xavier Espot. ‘Oggi è un giorno bellissimo che dopo otto anni ci vede trovare un accordo politico su questo Accordo di Associazione che rappresenta un’evoluzione importante nei rapporti tra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea. Oggi possiamo comunicare di aver raggiunto un importante compromesso su tutto il testo che ci permette di iniziare una nuova fase dei rapporti. E’ fondamentale poter essere integrati in questo formidabile mercato. E’ un accordo che stiamo regalando alle nuove generazioni, saranno i giovani a beneficiarne maggiormente. Per San Marino questo è un passaggio importante e sfidante, una grande opportunità’, ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari. ‘Desidero ringraziare il Vice Presidente Šefčovič per aver saputo dare impulso politico a questo accordo, tutto il team negoziale della Commissione per la loro disponibilità, il team negoziale sammarinese e i colleghi ministri che prima di me si sono cimentati in questo negoziato. Ringrazio infine gli amici di Andorra con cui abbiamo saputo sviluppare strategie di confronto che ci hanno permesso di trovare soluzioni condivise’, ha proseguito il Segretario per gli Affari Esteri. ‘Accolgo con favore l'accordo raggiunto dai capi negoziatori, grazie ai loro instancabili sforzi degli ultimi due anni e alla loro risoluta volontà di trovare un accordo, che andrà a beneficio sia della popolazione di Andorra e San Marino, sia dell'Unione Europea’, ha affermato Šefčovič. ‘Questo accordo di associazione sancirà una relazione privilegiata tra l'UE e Andorra e San Marino, entrambi situati nel cuore dell'Europa e del nostro mercato interno. Costituisce un solido precedente per altri Paesi terzi che intendono accedere al mercato interno dell'UE e invia un chiaro messaggio: l'UE è aperta a relazioni forti con i suoi vicini.’ Si apre ora una fase di riordino dei testi dell’Accordo al fine di giungere entro i primi mesi dell’anno alla possibile firma.

