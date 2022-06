Annunciati i finalisti del 49° premio Gran Giallo città di Cattolica

Annunciati i finalisti del 49° premio Gran Giallo città di Cattolica.

Sempre molto atteso all’interno del MystFest il momento di rivelare i racconti finalisti del 49° Premio Gran Giallo della Città di Cattolica. Il concorso letterario al cuore del Festival del Giallo e dedicato ai racconti noir, giallo e di mistero nell’edizione 2021 è stato vinto da Alessandro Di Domizio con il suo Fine pena mai. La pregiuria formata da Luigi Boccia, Claudio Bovino, Catia Corradi, Simona Godano, Marco Ischia, Antonella Mecenero, Samuele Nava, Giulio Palmieri, Salvatore Stefanelli, Andrea Valeri ha individuato la rosa dei finalisti tra i 181 racconti in gara. Gli autori che hanno proposto il proprio racconto al 49° Premio Gran Giallo si dividono tra 79 donne e 103 uomini, il più anziano ha 83 anni, la più giovane 10 anni e frequenta la V elementare, mentre 4 di loro non sono ancora maggiorenni. Compongono la rosa dei finalisti del 49° Premio Gran Giallo: William Bavone - L’ultima aguglia imperiale; Marco Bertoli – Un marco di troppo; Wladimiro Borchi – La finale di Mexico ’86; Maria Rosaria Del Ciello – Quando cala il buio; Eric Delerue – Alla scienza; Valentino Eugeni – La llorona; Ilaria Ferramosca – Nella stanza rossa; Cristina Giannattasio – Respondit; Patrizia Lello – Cercate la verità; Simona Matraxia – Un uomo morto. (Elenco in ordine alfabetico per autore) Ora la parola passa alla giuria composta dai più grandi autori ed esperti del genere, a partire da Franco Forte, direttore delle collane Giallo Mondadori, Segretissimo e Urania, Simonetta Salvetti, direttrice del MystFest, insieme a Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti. La premiazione del racconto vincitore avrà luogo sabato 18 giugno alle ore 21 in Piazza 1° Maggio a Cattolica. Il racconto vincitore verrà pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori. Nella stessa serata verranno premiati anche i vincitori del Premio Tedeschi 2022 e del Premio Alan D. Altieri 2022.

c.s. MyFest

I più letti della settimana: