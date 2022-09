Annunciati i semifinalisti del Concorso Tebaldi

Annunciati i semifinalisti del Concorso Tebaldi.

Sono stati annunciati i concorrenti convocati a San Marino per le fasi semifinali e finali del VIII° edizione del Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi, in programma dal 13 al 17 settembre 2022. 63 concorrenti in rappresentanza di 22 paesi del mondo scelti fra gli oltre 300 candidati di 33 nazionalità ascoltati sia live nelle audizioni di maggio al Teatro alla Scala ed allo Château di Versailles che attraverso i video inviati nei 4 mesi di apertura del bando. Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Corea, Svizzera, Olanda, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Venezuela e Stati Uniti d’America: un risultato importante per una edizione unica, quella dei 100 anni. Ricorre infatti proprio quest’anno il centenario della nascita di Renata Tebaldi, un anniversario unico che conferisce a questa edizione 2022 un significato ancora più profondo. Le prove inizieranno già il giorno 13 presso il Centro Congressi Kursaal ed il pubblico potrà accedere gratuitamente il giorno successivo alle semifinali con la giuria internazionale: mercoledì 14 settembre dalle ore 11.00 alle ore 19.00 per la sezione dedicata al Repertorio Antico e Barocco e giovedì 15 settembre dalle ore 10.00 alle 20.00 per la sezione opera. Grazie alle semifinali verranno scelti massimo 10 candidati per sezione che si contenderanno il premio finale: venerdì 16 e sabato 17 settembre alle ore 21.00 per i due Concerti dei Vincitori, prima quello dedicato al barocco e poi quello dell’opera. Le due serate si svolgeranno sempre al Centro Congressi Kursaal, rendendo San Marino capitale indiscussa del belcanto e trampolino di lancio per giovani voci.

c.s. Fondazione Renata Tebaldi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: