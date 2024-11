Anoressia e bulimia, il focus del Kiwanis San Marino nella giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza

Una “panchina lilla” dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, della nutrizione e dell’alimentazione, sarà presente in diversi punti del territorio sammarinese per aiutare i giovani in difficoltà. Questo il primo impegno del Kiwanis Club San Marino in occasione della Giornata internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza Roberta Patrignani, nuova presidente del Kiwanis San Marino, eletta per l’anno sociale 2024/2025 ma attiva in questa associazione di “service” dal lontano 2012, ha predisposto le linee della sua presidenza. I temi cardine saranno appunto la lotta alla Bulimia e Anoressia. Il Club ha approfondito queste due problematiche con specialisti ed esperti. “Se guardiamo la situazione sammarinese si evidenzia che questi disturbi sono largamente presenti nel nostro territorio più di quanto non si pensi – spiega il dottor Claudio Muccioli, Dirigente Authority sanitaria -. Il Servizio dell’ISS che segue i pazienti con disturbi dell’alimentazione nel 2024 ha seguito ben 121 persone. Questi dati sono fortemente sottostimati in quanto spesso questo tipo di utenti preferiscono farsi seguire da strutture private e fuori territorio”. L'invito di medici ed esperti è di non sottovalutare questi problemi. “Un messaggio che mi sento di dare – conclude Muccioli -, quando compaiano i primi disturbi affrontate subito il problema, parlatene con i vostri cari, con un professionista ma è importante identificare e intervenire rapidamente ai primi segni di disagio. “L’Associazione Kiwanis Club San Marino – spiega il dottor Riccardo Venturini, socio Kiwanis -, ha scelto di approfondire meglio due aspetti per poi affrontarli risolutivamente: 1) Caratteristiche e specificità di ciascuna condizione 2) Riconoscere comportamenti e interventi per contenere una diffusione crescente Quando non trattati in tempi brevi e soprattutto con metodi / indicazione / strategie adeguate, i disordini alimentari diventano una condizione permanente e in casi gravi possono portare a gravissimi esiti”. Per questo saranno realizzate, in punti strategici del territorio sammarinese delle “panchine lilla”, colore che da più 30 anni rappresenta negli Stati Uniti la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare e sulle quali verranno affisse delle targhette con incisi dei numeri di telefono cui potranno rivolgersi i giovani in difficoltà in modo da offrire un “primo ascolto gratuito”, indicando modalità efficaci per superare ogni condizione di criticità che porta verso queste forme di autolesionismo. La presidente e tutto il Kiwanis San Marino, da sempre al fianco dei bambini, sentono il dovere di sensibilizzare la popolazione su queste problematiche spesso taciute poiché sottovalutate o per vergogna degli stessi adolescenti, cercando di risolverle almeno in parte. “Bisogna parlarne, per valorizzare i giovani, i bambini, i ragazzi – spiega la Presidente Roberta Patrignani - allontanandoli da problemi reali ed anche rendendoli partecipi, protagonisti in prima linea di tanti “service” poiché ricchi di tante capacità e spesso capita che non abbiano lo spazio per emergere”.

