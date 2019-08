La Sezione Anpi di Rimini ricorda l’uccisione di Igino Chesi ed Enrico Battarra, combattenti della 29' Brigata GAP Gastone Sozzi. Il 24 agosto 1944, solo 8 giorni dopo il sacrificio dei Tre Martiri, non lontano dalla piazza, in Via Cairoli vicino all'angolo con il Corso d'Augusto vennero uccisi due gappisti della 29' Brigata Gastone Sozzi: Igino Chesi (40 anni) ed Enrico Battarra (52 anni). Lo scontro a fuoco vide perire i partigiani per mano di due fascisti. La Sezione ANPI di Rimini ricorderà i due combattenti partigiani alle ore 9.30 del 24 agosto. Una delegazione ANPI deporrà un cuscino di fiori sotto la targa posta in Via Cairoli, a memoria di Chesi e Battarra. E' prevista la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

c.s. ANPI SEZIONE RIMINI