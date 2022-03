ANPI: È nato il coordinamento donne di Santarcangelo

È nato oggi, martedì 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il Coordinamento Donne dell’ANPI Alba Mini Santarcangelo. Il coordinamento nasce come gruppo di lavoro che si occupa di temi femminili e femministi, portando in risalto il lavoro svolto dalle partigiane e dai Gruppi di Difesa della Donna prima e dal movimento femminista poi, rimanendo sempre all’interno dell’azione dell’Associazione Partigiani. Memoria e attualità dal punto di vista delle donne: questi sono i cardini delle iniziative, culturali e sociali, che il Coordinamento promuove. Se da un lato si vuole preservare ciò che le partigiane, le costituenti e le femministe hanno conquistato nel tempo, dall’altro si intende invece ampliare il discorso femminista, portandolo nella contemporaneità di avvenimenti e istanze, aprendosi quindi anche alla comunità LGBTQIA+ e lottando per la parità e la giustizia sociale, nonché la pace, l’accoglienza e la convivenza tra differenze. “Sono soddisfatta nel vedere che le donne della nostra sezione si sono volute attivare all’interno dell’Associazione per promuovere le istanze femministe di ieri e di oggi - dice la Presidente comunale Giusi Delvecchio - perché ciò è sicuramente sintomo di una partecipazione dal basso capillare che l’ANPI è assolutamente in grado di captare.” Il coordinamento è formato da alcune iscritte ANPI della sezione, attualmente le referenti sono la Segretaria di sezione Chiara Zamagna, Patrizia Tasini e la stessa Presidente. Il neonato coordinamento riprende le parole di un articolo di qualche giorno fa uscito sul blog di sezione #ideeliberate: “La storia femminista è quindi legata a quella del movimento contro la guerra e quello operaio: oggi più che mai queste lotte sono attuali e tangibili.[...] In questo momento celebrare l'8 marzo è un gesto politico che rimanda al significato originale e antimilitarista: per questo come ANPI Alba Mini Santarcangelo abbiamo organizzato un percorso guidato per la nostra città sul ruolo delle donne durante il fascismo e la Resistenza.” L’iniziativa si svolgerà domenica 13 marzo, in partenza alle 15:45 da piazzale Esperanto, a Santarcangelo. Il percorso sarà incentrato sulla Resistenza femminile locale e nazionale, analizzando figure come Ida Semprini e Alba Mini. Per prenotare occorre andare sul sito www.anpisantarcangelo.org/prenota, cliccare su “Percorso D” e compilare il form con le informazioni richieste. Per informazioni scrivere un messaggio Whatsapp al 333 225 7137.









Comunicato stampa

ANPI Santarcangelo