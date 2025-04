Anpi: Finalmente Liberi

Domenica 27 aprile al Parco XXV Aprile, presso la Festa della Cento Fiori “Balla la Liberazione”, Anpi Provinciale ha organizzato il dibattito dal tema Finalmente Liberi in occasione dell'ottantesimo della Liberazione. Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti istituzionali dell’area progressista del territorio riminese: il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il Senatore Marco Croatti, l’Onorevole Andrea Gnassi, Renzo Savini, in rappresentanza del Comitato Nazionale ANPI. Il dibattito è stato moderato da Onide Donati, con l’intervento introduttivo della Presidente Provinciale ANPI Annarita Tonini. Rimini è una città dalla lunga tradizione in memoria attiva, dai Viaggi della Memoria ai luoghi che testimoniano ancora cicatrici vive dei bombardamenti. Il confronto si è snodato sulle sfide contemporanee della Resistenza e sulla tenuta della democrazia costituzionale, messa oggi alla prova da preoccupanti revisionismi e ambiguità verso ideologie autoritarie, il fenomeno dell'astensionismo. Ritrovare nei luoghi e nelle testimonianze come i fratelli Cervi, l’impegno quotidiano per la vigilanza democratica e per tenere viva la memoria e i valori della Resistenza. I relatori hanno espresso una forte e condivisa volontà di attenzionare nuove strutture di pensiero, nuove prospettive e connessioni, per contrastare l'avanzamento “post- democratico”. Si rende necessaria maggior strategia anche nella difesa dei diritti, della libertà e della Costituzione. “Conoscere, capire, scegliere” – perché la Liberazione non è finita, ma continua ogni giorno nel difendere i valori costituzionali in un contesto politico nazionale ed internazionale che mostra crescenti segnali di regressione democratica. Durante l’incontro, è stato espresso anche forte sdegno per il comportamento del sindaco di Pennabilli, ritenuto in contrasto con lo spirito e i principi della Liberazione. I presenti hanno concordato sulla necessità di una risposta pubblica e simbolica, che riaffermi con chiarezza la netta distanza da ogni forma di ambiguità rispetto al fascismo. Ampia convergenza è emersa tra gli ospiti sul bisogno di rilanciare, proprio in questo anniversario, una piattaforma antifascista chiara e determinata, capace di unire società civile, istituzioni e forze politiche democratiche.